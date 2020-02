LEGROTTAGLIE (all. Pescara): “Interesse per Bojinov? Spiego come stanno le cose”

Catania e Pescara sulle tracce di Valeri Bojinov. L’allenatore biancazzurro Nicola Legrottaglie commenta in questi termini la possibilità di reperire sul mercato l’esperto attaccante:

“Sicuramente se viene un giocatore che ci può dare una mano lo accettiamo. Il Presidente vuole migliorare la squadra ma è importante che, chi venga, sia davvero disposto a darci quel qualcosa in più. Altrimenti mi tengo volentieri quelli che ho già in rosa e di cui sono innamorato. Se viene qualcuno deve vivere il nostro principio, la prima donna a me non è mai piaciuta. Dal mio punto di vista l’umiltà precede la gloria. Bojinov ha giocato con me, lo conosco ma bisogna vedere come sta fisicamente e mentalmente. Sono valutazioni che fa la società. Lo ricordo come un mancino di piede a cui piace venire a prendersi la palla tra le linee con una buona capacità realizzativa in area. Mi auguro possa ritagliarsi bene gli ultimi anni di carriera. Poi che prosegua a Pescara o altrove non lo so. Ripeto, se arriverà qualcuno dal mercato degli svincolati è importante che rispetti i nostri principi”.

