LOTTA PLAY OFF: Catania, guardati alle spalle e davanti. E’ bagarre

Sabato e domenica si scenderà in campo per la 27/a giornata del girone C di Serie C. Catania di scena ancora una volta al “Massimino” per affrontare la Ternana. Match fondamentale contro una squadra che non attraversa uno splendido momento di forma ma la cui qualità della rosa è ampiamente riconosciuta. Ballano punti importanti; da una parte il Catania mira al consolidamento di una buona collocazione in griglia Play Off, dall’altra la Ternana attualmente quarta classificata cerca di riavvicinarsi alle posizioni di vertice.

Etnei al momento settimi, a -5 dal Catanzaro sesto e -9 dal Potenza quinto, ma che devono anche guardarsi alle spalle perchè sono tante le squadre che sognano la qualificazione ai Play Off. Il Teramo ha lo stesso punteggio del Catania (37) con Viterbese e Virtus Francavilla alle loro spalle, rispettivamente a quota 35 e 34 punti. Paganese a pari merito con i francavillesi, più giù troviamo Cavese (33), Vibonese (32), Casertana e Avellino (31). Insomma, la classifica è corta e quindi bisogna prestare attenzione anche a guardarsi alle spalle.

