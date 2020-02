VERSO CATANIA – TERNANA: si ripropone la sfida alla quarta forza del campionato

Quello che si disputerà domenica sul prato del “Massimino” sarà il quarto confronto stagionale tra Catania e Ternana. C’è da riscattare il ko in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano della formazione umbra, quarta forza del Girone C con 48 punti.

Nel capoluogo etneo si respira un clima di moderata fiducia attorno alle vicende della squadra allenata dal coraggioso Lucarelli, artefice della ritrovata armonia dentro e fuori il rettangolo di gioco. I rossazzurri cercano la terza vittoria dell’anno solare ma devono fare i conti con un gol su azione che fatica ad arrivare. In settimana il tecnico livornese ha lavorato proprio su questo aspetto nel tentativo di sbloccare la situazione là davanti. Contro gli umbri, anch’essi in deficit negli ultimi metri, il riferimento offensivo sarà ancora una volta Steve Beleck, a caccia di un acuto che manca da inizio novembre.

Quattro le assenze sicure tra le fila rossazzurre per il match casalingo con la Ternana. Mancheranno all’appello lo squalificato Giuseppe Rizzo e gli infortunati di lungo corso Davis Curiale, Lorenzo Saporetti e Mario Noce. Al contrario Jacopo Dall’Oglio e Alessio Curcio saranno arruolabili, tuttavia dovrebbero partire entrambi dalla panchina.

