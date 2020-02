LUCIANO GAUCCI: muore a Santo Domingo l’ex patron del Catania

Si spegne all’età di 81 anni Luciano Gaucci, che tra il 2000 ed il 2004 fu Presidente del Calcio Catania insieme con figlio Riccardo. È morto a Santo Domingo dove si era rifugiato negli ultimi anni della sua vita: dal 2005 al 2008 era stato soggetto a custodia cautelare attiva per il fallimento del Perugia. Vicepresidente dell’As Roma dall’82 all’89, all’inizio degli anni ’90 aveva preso il Perugia portandolo in cinque anni dalla C1 alla A e alla Coppa Uefa. Era appassionato anche di ippica, fu inoltre proprietario di Viterbese e Sambenedettese. I tifosi rossazzurri lo ricordano per la promozione in B nel 2002 e la tenace battaglia legale sostenuta con il figlio Riccardo per salvare il Catania dalla retrocessione, portando all’allargamento della Serie B a 24 squadre.

