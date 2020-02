MASCARA: “Lucarelli sta facendo un ottimo lavoro”

“Il Catania di oggi segue un percorso difficile, mi spiace tanto. Un giudizio su Lucarelli? Sta facendo un ottimo lavoro. Nei momenti di difficoltà ha fatto scudo sul gruppo”. Queste le brevi considerazioni a La Sicilia di Giuseppe Mascara, ex attaccante rossazzurro ora seduto sulla panchina del Biancavilla, relativamente al cammino del Catania in questa stagione piena di ostacoli. Un Mascara che elogia l’operato di mister Cristiano Lucarelli quando mancano 13 giornate alla chiusura del campionato di Serie C più eventuali Play Off da disputare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***