MINUTAGGIO UNDER: Catania, zero euro in cassa

E’ stata aggiornata la classifica relativa al minutaggio degli under in Serie C girone C. Classifica che non premia il Catania, il quale si ritrova a zero euro incassati al pari di altri nove club che non hanno fatto ricorso all’impiego di giovani italiani nati dal ’98 in poi per ricevere i contributi della Lega Pro. Il regolamento prevede che debbano essere accumulati da un minimo di 270 minuti fino ad un massimo di 450 a partita. La classifica sul minutaggio è aggiornata al 21esimo turno. Eccola di seguito riportata:

Cavese euro 395.864,41 Rende euro 238.078,57 Paganese euro 234.736,89 Bisceglie euro 206.149,79 Viterbese euro 193.331,69 Monopoli euro 142.310,73 Vibonese euro 140.592,00 Casertana euro 129.025,67 Virtus Francavilla euro 128.998,46 Picerno euro 11.272,44 Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Potenza, Reggina, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana euro 0,00.

