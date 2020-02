PICERNO – CATANIA: probabili formazioni, quali scelte per mister Cristiano Lucarelli?

Ipotesi di formazione per il match tra Picerno e Catania, incontro valevole per la 28ª giornata del Girone C di Serie C e in programma oggi allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza.

Il tecnico della squadra lucana Domenico Giacomarro ha recuperato in extremis il portiere Pane, uscito claudicante domenica nel corso della sfida casalinga con il Bisceglie. Pertanto, davanti all’esperto estremo difensore agirebbe un trio di difensori formato da Zaffagnini (o Ferrani), Lorenzini e Priola, con Kosovan, Vrdoljak, Pitarresi a comporre l’inossidabile cintura di metà campo e i due esterni Melli e Guerra a giocarsi una maglia da titolare rispettivamente con Brumat e Squillace, in avanti Cecconi potrebbe affiancare dal primo minuto il bomber di casa Santaniello. Tra i convocati per la gara odierna figura anche il giovane portiere Elia Summa (2003), mentre l’unico assente tra le fila rossoblu è l’infortunato Montagno.

Mister Lucarelli deve rinunciare agli infortunati Davis Curiale, Jacopo Dall’Oglio, Lorenzo Saporetti e Mario Noce. Nel consueto 4-2-3-1 di partenza i difensori Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto agirebbero a protezione dei legni di Furlan, con il rientrante Rizzo possibilmente impiegato dall’inizio in coppia con uno tra Biagianti e Salandria e Biondi, Curcio e Di Molfetta a supportare l’unica punta di ruolo Beleck. Da non escludere lo spostamento di Biondi al centro della trequarti così come l’impiego da titolare del giovane attaccante esterno Capanni.

Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Bella Radio (FM 103.7).

