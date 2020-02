GIACOMARRO (all. Picerno): “Col Catania sono fiducioso, servirà una prestazione oltremisura”

L’allenatore del Picerno Domenico Giacomarro ai canali social rossoblu, in vista del confronto con il Catania:

“Sicuramente lo scontro diretto col Bisceglie ci ha dato fiducia. Adesso però fa parte del pssato, servirà un’altra buona prestazione per cercare di fare punti. Ci troveremo di fronte un Catania che è stato costruito per vincere, quindi dovremo essere ancora più concentrati e vogliosi di fare un risultato importante. Il campionato è ancora lungo, faticoso, difficile. Loro hanno giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento, calciatori di struttura che sulle palle inattive ti possono fare male. Però la mia squadra vista domenica ha idee chiare, voglia e determinazione. Sono fiduciso che mercoledì disputi una grande prestazione. Tutte le gare vanno affrontate col piglio giusto. Da mercoledì dovremo ricaricare le pile offrendo una prova oltremisura e ottenendo punti anche per prospettive diverse, cioè salvarci in anticipo. Ce la dobbiamo mettere tutta per effettuare questo tipo di salto”.

