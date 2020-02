SERIE C: girone C, le gare della 28/a giornata. Due match clou in programma

Le partite valide per la 28/a giornata del girone C di Serie C. Due le più interessanti: il derby calabrese Catanzaro-Reggina ed il confronto d’alta classifica tra Ternana e Bari in programma allo stadio “Liberati”.

26.02. 15:00 Avellino – Paganese

26.02. 15:00 Picerno – Catania

26.02. 15:00 Sicula Leonzio – Casertana

26.02. 16:30 Vibonese – Virtus Francavilla

26.02. 18:30 Bisceglie – Viterbese

26.02. 18:30 Cavese – Rende

26.02. 18:30 Teramo – Potenza

26.02. 20:45 Catanzaro – Reggina

26.02. 20:45 Monopoli – Rieti

26.02. 20:45 Ternana – Bari

