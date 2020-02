VERSO PICERNO – CATANIA: sfida all’ex Ripa. Capanni guadagna consensi. Biondi trequartista centrale, soluzione riproponibile

Poco meno di dieci gol con la maglia del Catania nell’annata 2017/18. Poi, l’addio ai colori rossazzurri sposando il progetto Sicula Leonzio. Parliamo di Francesco Ripa. Qui, però, dopo avere messo a segno un paio di reti ha fatto i conti con un lunghissimo periodo di stop, operandosi al tendine d’Achille. Un calvario autentico vissuto dalla punta classe 1985 che, in questa stagione, ha totalizzato appena due presenze in bianconero (a novembre) ed una con la maglia della sua nuova squadra: l’AZ Picerno, prossimo avversario del Catania. Davvero molto sfortunato sin qui il percorso di Ripa che, in terra lucana, punta a rilanciarsi.

A proposito di Catania, alla luce delle ultime prestazioni offerte salgono le quotazioni di Gabriele Capanni. Il classe 2000 prelevato in prestito dal Milan sta dimostrando di avere una certa personalità e freschezza atletica e potrebbe tornare molto utile da qui al termine del campionato. E’ piaciuto domenica per l’impatto avuto sulla gara disputata contro un quotato avversario come la Ternana. Il ragazzo sta provando a ritagliarsi il suo spazio, mettendo in difficoltà mister Cristiano Lucarelli nelle scelte in avanti. Sempre nel reparto offensivo, non è dispiaciuta la soluzione di accentrare Kevin Biondi collocandolo alle spalle di Steve Beleck e potrebbe essere riproposta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***