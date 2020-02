SERIE C: le partite della 26/a giornata. Catania-Reggina e altre due gare alle 15

Riportiamo di seguito il programma degli incontri validi per la 26/a giornata del girone C di Serie C. Appuntamenti fissati per sabato 15 e domenica 16 febbraio:

15.02. 18:00 Teramo – Monopoli

16.02. 14:30 Vibonese – Viterbese

16.02. 15:00 Bisceglie – Sicula Leonzio

16.02. 15:00 Catania – Reggina

16.02. 15:00 Catanzaro – Casertana

16.02. 17:30 Avellino – Cavese

16.02. 17:30 Bari – Picerno

16.02. 17:30 Paganese – Rieti

16.02. 17:30 Potenza – Rende

16.02. 17:30 Ternana – Virtus Francavilla

