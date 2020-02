SERIE C: panchina Rieti, si cambia ancora

Ennesimo cambio sulla panchina del Rieti. La società laziale sta provando in tutti i modi a creare le giuste condizioni affinchè la squadra riesca nel difficile intento di conquistare la salvezza. La classifica continua a piangere e la dirigenza prova ancora una volta a dare una scossa al gruppo optando per l’allontanamento di mister Alberto Mariani con il ritorno di Bruno Caneo. Al momento i reatini occupano l’ultimo posto nel girone C di Serie C con 12 punti, a -5 dal Rende penultimo.

