VERSO PICERNO – CATANIA: trasferta inedita per i rossazzurri, ancora a secco di gol

Il Catania si appresta ad affrontare l’inedita trasferta in casa del Picerno, squadra lucana al suo primo anno tra i professionisti. I rossazzurri si recano in Basilicata dopo tre risultati utili consecutivi in campionato. Al successo in trasferta con la Cavese ha fatto seguito un doppio 0-0 casalingo con Reggina e Ternana. Questi risultati da un lato hanno rafforzato l’impermeabilità difensiva ma dall’altro hanno confermato la sterilità offensiva della compagine di Lucarelli.

Contro la squadra in cui milita l’ex di turno Francesco Ripa, il tecnico livornese non avrà a disposizione l’attaccante Davis Curiale, il centrocampista Jacopo Dall’Oglio e i difensori Lorenzo Saporetti e Mario Noce, tutti out per problemi fisici. Non si escludono novità in merito alla formazione che scenderà in campo domani a Potenza, con Biondi che potrebbe essere riproposto nel ruolo di trequartista e il giovane Capanni che scalpita dopo lo spezzone di partita giocato con la Ternana.

Il Picerno non è squadra da sottovalutare. La matricola lucana si sta ben comportando al suo primo anno tra i professionisti e i risultati sin qui ottenuti lo stanno dimostrando. La formazione allenata da Domenico Giacomarro è in piena corsa per la salvezza diretta che al momento dista soltanto due lunghezze. Il recente successo ottenuto nello scontro diretto con il Bisceglie può aver rafforzato all’interno del gruppo la consapevolezza di arrivare al traguardo.

