Il Teramo si aggiudica il primo anticipo della 27/a giornata del girone C di Serie C. Successo per la formazione abruzzese sul campo del fanalino di coda Rieti per 2-0. Realizzazioni siglate al 74′ da Birligea ed al minuto 89 da Magnaghi. Situazione sempre più complicata per il Rieti, mentre il Teramo del neo allenatore Di Mascio si rilancia nella corsa Play Off.

