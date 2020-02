TATEO (ag. Fifa): “Di Piazza? Con Lucarelli rapporti assolutamente buoni. Ricchiuti-Catania trattativa più difficile della mia carriera”

Giovanni Tateo, agente di Matteo Di Piazza, torna sulla trattativa che ha portato al passaggio dell’attaccante al Catanzaro e parla di Adrian Ricchiuti, quando quest’ultimo approdò alle pendici dell’Etna. Ecco quanto si legge su catanzarosport24.it:

“La trattativa più difficile della mia carriera? Forse è stata quella di Ricchiuti dal Rimini al Catania. Gli emiliani erano appena retrocessi in serie C e non ne volevano sapere di privarsi del calciatore su cui era forte il pressing del Catania che era in serie A. Quella trattativa fu molto dispendiosa di energie e di tempo poi alla fine riuscì a portare Ricchiuti al Catania”.

“Di Piazza? Come ogni trasferimento anche questa ha avuto i suoi perché e le sue difficoltà. Partiamo dal famoso messaggio whatsapp con cui il Catania invitava i propri calciatori a trovarsi un’altra sistemazione senza nulla pretendere. Poi le cose hanno però preso un’altra piega, ed è anche giusto nell’interesse del Catania. Successivamente c’è stato lo “scontro” a distanza con Lucarelli, anche questo fa parte del gioco, nelle sessioni di mercato ho il dovere di fare gli interessi dei miei assistiti ed un allenatore quelli della propria squadra. Il Catanzaro mi aveva manifestato un forte desiderio di portare Di Piazza in giallorosso, per il ragazzo si è trattata della scelta migliore in quanto il team calabrese è economicamente solido e punta ad approdare in Serie B. Con Lucarelli i rapporti sono assolutamente buoni, siamo uomini di calcio ed in quel frangente ognuno cercava di portare l’acqua al suo mulino. Chiuso il mercato gli animi si sono placati”.

