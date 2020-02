Allenamento pomeridiano per la Ternana, in vista di Catania: è tornato in gruppo Filippo Damian mentre è ancora indisponibile (sindrome influenzale) Alessandro Celli.

“Differenziato” per Andrea Repossi, Gian Marco Nesta lavora invece in piscina.

Assente, per motivi familiari, Aniello Salzano. Queste le ultime in casa rossoverde quando si avvicina la trasferta etnea.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***