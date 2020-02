VERSO CATANIA – TERNANA: vigilia di Coppa. Lucarelli, provarci non costa nulla

Vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Catania e Ternana. Si riparte dalla gara d’andata in cui ad avere la meglio furono gli uomini di Fabio Gallo, capaci di rifilare due reti ad un Catania confuso e tramortito. Tuttavia gli equilibri si azzerano nel secondo atto della doppia sfida che vale la finale.

Lucarelli, provarci non costa nulla. Il sanguigno condottiero livornese non ha mai abbandonato la speranza di poter ribaltare il passivo di Terni e centrare la qualificazione alla finale di coppa, traguardo mai raggiunto dal club etneo in 73 anni di storia. Già, quella storia mai come di questi tempi appesa ad un filo che segna la distanza tra il baratro e la rinascita calcistica ai piedi del vulcano.

Nonostante l’orario proibitivo per un giorno feriale e il momento storico negativo, il passionale pubblico catanese è pronto a rispondere presente, colorando di rossazzurro i gradoni del vecchio stadio “Cibali” e sostenendo la squadra nel compimento di un’impresa difficile ma non impossibile, in cui come al solito saranno le singole situazioni episodiche a determinare l’esito finale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***