VERSO CAVESE – CATANIA: quando Lucarelli giocò un brutto scherzo a Campilongo…

Si registra un precedente tra i due tecnici di Cavese e Catania Salvatore Campilongo e Cristiano Lucarelli. Risale al 7 maggio 2017, entrambi sedevano su panchine diverse da quelle attuali. Una data che i tifosi della Vibonese ricorderanno con amarezza perchè il Messina di Lucarelli impose lo 0-0 in Calabria alla formazione guidata da Campilongo. Clamorosa traversa di Bubas ed espulsione per doppia ammonizione di Moi nella ripresa per i rossoblu che sbatterono sul muro peloritano. Risultato che salvò il Messina sul campo e costrinse la Vibonese a disputare i Play Out contro il Catanzaro; gli spareggi sancirono la retrocessione della formazione di Vibo Valentia in Serie D.

