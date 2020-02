VERSO PICERNO – CATANIA: Biondi ed il dolce ricordo dello stadio “Viviani”

Si è fatto le ossa nei campionati dilettantistici, alimentando il grande sogno di giocare al più presto tra i professionisti e, perchè no, farsi notare anche nelle categorie più importanti del calcio italiano. Kevin Biondi ha sempre fatto una vita sana, proseguendo il percorso di crescita senza troppi grilli per la testa e sulla strada dell’umiltà, con una famiglia che lo segue con molta attenzione. In estate ha svolto il ritiro con la Prima Squadra senza perdersi d’animo, speranzoso che stavolta avrebbe potuto giocarsi le sue chance in maglia rossazzurra dopo le esperienze in prestito all’Igea Virtus ed all’ACR Messina. Mister Andrea Camplone si è da subito accorto delle potenzialità di cui disponeva, chiedendo alla società di non privarsene. E così, dopo l’esordio in Coppa con il Fanfulla, è arrivato anche quello in campionato. Imponendosi i rossazzurri per 6-3 sul campo mai facile da espugnare di Avellino.

Un avvio coi fiocchi per il ragazzo classe 1999 che dopo le prime apparizioni da terzino, viene impiegato da Cristiano Lucarelli con sempre maggiore frequenza in fase offensiva per esaltare al meglio le sue caratteristiche. Biondi convince e viene premiato con la prima rete in una competizione professionistica: il 27 novembre scorso in Coppa Italia, allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Un impianto sportivo che evoca, quindi, bei ricordi al giocatore che, peraltro, con il suo gol ha fissato il risultato sull’1-2 regalando al Catania il passaggio al turno successivo di Coppa. Proprio mercoledì Biondi tornerà a calcare l’erba del “Viviani”, per un attimo ripensando alle emozioni vissute quel pomeriggio ma con la testa rivolta al presente. Sperando in futuro che possa vederlo protagonista in palcoscenici più ambiziosi.

