PINTO: il terzino spinge alla ricerca di un gol che manca dal 2018

Domenica scorsa, nel post-gara, ha espresso la volontà di provare più spesso la conclusione dalla lunga distanza. Del resto il laterale sinistro Giovanni Pinto è dotato di un buon piede, quindi perchè non insistere? In occasione della gara pareggiata nei giorni scorsi con la Ternana al “Massimino”, Pinto ha provato in un paio di circostanze ad impensierire Iannarilli, non riuscendo ad inquadrare lo specchio della porta. Ma il gol lo vuole, lo cerca e gli manca dal 5 maggio 2018. Allora militava tra le fila dell’Ascoli, in Serie B, e mise a segno la rete che valse il definitivo 1-1 casalingo al cospetto dell’Avellino, rispondendo al momentaneo vantaggio ospite di Luigi Castaldo. Vedremo se i tempi saranno presto maturi affinchè il calciatore classe 1991 ritrovi la via della rete.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***