VERSO CATANIA – REGGINA: ecco i rossazzurri andati a segno contro gli amaranto

Tenendo conto dell’attuale rosa del Catania, sono quattro i calciatori ad essere finora entrati nel tabellino dei marcatori contro la Reggina, prima del fischio d’inizio di domenica pomeriggio. Andrea Mazzarani, nel 2009, fissò il derby Crotone-Reggina sul risultato di 1-1 e si giocava in B. Il difensore Giovanni Marchese contribuì a Catania 3-1 Reggina di gennaio 2017 siglando un gol (Serie C). Davis Curiale ha trafitto per tre volte la difesa amaranto: un gol in Reggina 2-1 Catania e la doppietta rifilata alle pendici dell’Etna con il medesimo risultato in favore dei rossazzurri, in entrambi i casi nella stagione 2017/18 con Lucarelli in panchina. Domenica non sarà della partita, essendo indisponibile causa infortunio. Concludiamo con Bruno Vicente. Il centrocampista mise a segno una delle reti che permisero al Padova di travolgere la Reggina per 4-0 in B il 10 dicembre 2010.

