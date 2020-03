BISCEGLIE – CATANIA: come cambia la storia. Bissato il successo del ’97

Settimo confronto in terra pugliese tra Bisceglie e Catania con bilancio non più in perfetto equilibrio: a seguito dello 0-1 maturato domenica pomeriggio, sono infatti tre le vittorie rossazzurre fuori casa, due quelle biscegliesi con altrettanti pareggi. Il Catania non vinceva a Bisceglie dalla stagione 1996/97. Anche in quel caso fu un successo di misura, caratterizzato dal gol di Ciccio Pannitteri ma valido per il campionato di Serie C2. Riscattati gli ultimi precedenti; nel marzo 2018 i nerazzurri stellati riuscono a bloccare i rossazzurri sull’1-1 (reti di Barisic e Delvino), mentre la scorsa stagione ad avere la meglio furono i padroni di casa, i quali sfruttarono abilmente uno svarione di Pisseri allo scoccare del minuto 26 e andarono in gol con Starita, riuscendo poi ad amministrare il vantaggio fino al fischio di chiusura del match.

BILANCIO PRECEDENTI AGGIORNATO:

Vittorie Bisceglie: 2

Pareggi: 2

Vittorie Catania: 3

Gol Bisceglie: 5

Gol Catania: 7

Differenza reti: +2

Serie C 1940-41 SS Armando Diaz 0-2 AFC Catania

Serie C2 1995-96 Bisceglie 2-1 Catania

Serie C2 1996-97 Bisceglie 0-1 Catania

Serie C2 1997-98 Bisceglie 1-1 Catania

Serie C 2017-18 Bisceglie 1-1 Catania

Serie C 2018-19 Bisceglie 1-0 Catania

