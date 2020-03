CAMPIONATO (sondaggio chiuso): ripresa o sospensione definitiva? Ecco cosa pensa il popolo rossazzurro

L’evoluzione del percorso epidemiologico del Coronavirus indirizzerà, in qualche modo, le misure da adottare. Nel frattempo però il calcio italiano non vuole farsi trovare impreparato e studia tutte le soluzioni possibili. Abbiamo chiesto un parere ai tifosi del Catania, attraverso un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi sul tema: ripresa del campionato o sospensione definitiva? Secondo la maggioranza dei votanti composta dal 39%, se non si fa in tempo a concludere la stagione sarebbe il caso di procedere direttamente con la disputa dei Play Off per sancire la quarta promozione in Serie B. Le prime classificate dei gironi di C andrebbero, pertanto, automaticamente promosse.

Poi abbiamo un 20% di utenti favorevole al blocco del campionato; un 14% che garantirebbe il salto di categoria esclusivamente per Monza, Vicenza e Reggina; il 12% pronto a sostenere che il campionato vada concluso entro luglio, altrimenti andrebbe annullato; il 10% a favore della conclusione a tutti i costi della stagione, a prescindere dalla data e, infine, un 5% che disputerebbe i Play Off accorciati qualora non si riuscisse a chiudere il campionato in tempo utile.

