CATANIA: ecco i calciatori più sostituiti e subentrati in questa stagione, Di Molfetta e Curiale in pole

Nei giorni scorsi abbiamo analizzato i giocatori con più e meno minutaggio finora acquisito in casa Catania. Adesso, spazio al numero di volte in cui i calciatori rossazzurri sono stati sostituiti oppure hanno fatto il loro ingresso in campo nel corso delle partite. L’elemento che nella maggior parte dei casi ha giocato dall’inizio non completando la gara è Davide Di Molfetta, davanti ad Andrea Mazzarani e Jacopo Dall’Oglio. Davis Curiale è, invece, il giocatore che più di frequente viene chiamato in causa a partita in corso. Immediatamente alle sue spalle il già citato Mazzarani e Maks Barisic.

CALCIATORI PIU’ VOLTE SOSTITUITI A GARA IN CORSO

Davide Di Molfetta 21 Andrea Mazzarani 15 Jacopo Dall’Oglio 14 Luca Calapai, Marco Biagianti 8 Davis Curiale, Giuseppe Rizzo 6 Giovanni Pinto, Alessio Curcio, Maks Barisic 5 Bruno Vicente 4 Kevin Biondi, Nana Welbeck, Francesco Salandria 3 Gabriele Capanni, Lorenzo Saporetti 2 Kalifa Manneh, Tommaso Silvestri, Giovanni Marchese 1

CALCIATORI PIU’ VOLTE SUBENTRATI A GARA IN CORSO

Davis Curiale 14 Andrea Mazzarani, Maks Barisic 11 Marco Biagianti 9 Kalifa Manneh, Kevin Biondi, Giuseppe Rizzo, Nana Welbeck 7 Jacopo Dall’Oglio 6 Andrea Esposito, Alessio Curcio 5 Gabriele Capanni, Davide Di Molfetta, Bruno Vicente, Giovanni Marchese 4 Steve Beleck 3 Emmanuel Mbende, Mario Noce, Lorenzo Saporetti, Francesco Salandria 2 Luca Calapai, Tommaso Silvestri, Luigi Rossitto 1

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***