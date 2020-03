MINUTAGGIO: Manneh impiegato poche volte, più spesso Capanni

Nei giorni scorsi abbiamo verificato il minutaggio attuale in casa rossazzurra, soffermandoci sui giocatori che hanno totalizzato più minuti sul rettangolo verde fino a questo momento. Adesso, invece, spazio a chi ha giocato meno e spera di avere maggiori possibilità di utilizzo nelle prossime partite. A parte la fugace apparizione di Rossitto ed il mancato impiego dei vari Pino, Giuffrida, Frisenna, Della Valle e Di Grazia, Manneh ha totalizzato 12 presenze da quando ha fatto ritorno in Sicilia ma venendo impiegato per soli 175 minuti. Qualcosina in più Capanni (215′), che ultimamente ha giocato da titolare colpendo favorevolmente mister Lucarelli. A seguire lo sfortunato Saporetti (227′), finalmente rientrato in pista dopo l’infortunio, il promettente Noce (331′) ed il neo acquisto Beleck (354′). Arrivati a gennaio, sono invece sempre più presenti in campo Vicente (489′), Curcio (514′) e Salandria (542′).

