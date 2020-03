CATANIA: quattro partite saltate, in attesa di capire se e quando si riprenderà

Il 15 marzo, come da calendario, si sarebbe dovuto disputare un affascinante Bari-Catania. Il 22 marzo i rossazzurri avrebbero, invece, ospitato la Paganese. Tre giorni più tardi Lentini sarebbe stata in trepidante attesa per l’arrivo del Catania, il 29 marzo l’Elefante avrebbe giocato lo scontro diretto con il Catanzaro al “Massimino”. Quattro gare di campionato che potevano consentire agli etnei di tracciare un solco molto importante, in un momento in cui la squadra di Cristiano Lucarelli attraversava uno stato di forma invidiabile. L’emergenza Coronavirus, purtroppo, ha però frenato la cavalcata rossazzurra. Restando in attesa di capire se, effettivamente, ci saranno i margini per una ripresa della stagione.

