CATANIA: stop è occasione utile per recuperare gli acciaccati

Lo stop ufficializzato dal Governo e dagli organi federali impone anche al Catania di non scendere in campo fino al 3 aprile. Lungo periodo di attesa, auspicando che nel frattempo la situazione torni alla normalità. L’aspetto positivo della sosta, in casa rossazzurra, è rappresentato dalla possibilità di recuperare quei giocatori non al meglio delle condizioni fisiche. Il riferimento va a Maks Barisic, Jacopo Dall’Oglio e Mario Noce ma anche a Luigi Rossitto e Davis Curiale. Quest’ultimo era stato regolarmente convocato per la trasferta di Bisceglie, pur non essendo ancora al 100%. Avrà tutto il tempo per recuperare ed acquisire, poi, graduale minutaggio. Rientreranno dalla squalifica Andrea Mazzarani e Giuseppe Rizzo.

