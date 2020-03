CATANIA: tutti i numeri dei primi mesi del 2020. Curcio migliore marcatore, più punti in trasferta

Ecco uno specchietto comprendente tutti i dati statistici stagionali più significativi evidenziati dal Catania in questi primi mesi dell’anno solare 2020:

BILANCIO COMPLESSIVO

Vittorie: 5

Pareggi: 5 (1 in Coppa)

Sconfitte: 3 (1 in Coppa)

Gol fatti: 10

Gol subiti: 10 (di cui 2 in Coppa)

Differenza reti: =

Punti in campionato: 19 (media a partita 1.73)

Marcatori rossazzurri: Curcio 3 gol, Mazzarani 2, Curiale 2, Sarno (ora alla Triestina) 2, Salandria 1

BILANCIO CASALINGO

Vittorie: 2

Pareggi: 4 (1 in Coppa)

Sconfitte: 1

Gol fatti: 6

Gol subiti: 5

Differenza reti: +1

Punti in campionato: 9 (media a partita 1.50)

Marcatori rossazzurri: Curiale 2 gol, Sarno (ora la Triestina) 2, Curcio 1, Mazzarani 1

BILANCIO ESTERNO

Vittorie: 3

Pareggi: 1

Sconfitte: 2 (1 in Coppa)

Gol fatti: 4

Gol subiti: 5 (di cui 2 in Coppa)

Differenza reti: -1

Punti in campionato: 10 (media a partita 2.00)

Marcatori rossazzurri: Curcio 2 gol, Mazzarani 1, Salandria 1

