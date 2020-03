CATANZARO: momento delicato per Di Piazza e compagni, squadra in ritiro

Catanzaro reduce da tre sconfitte. Situazione complessa in casa giallorossa, con i diretti rivali del Catania in chiave Play Off scavalcati in classifica proprio dalla formazione dell’Elefante. Quest’oggi il Presidente Floriano Noto, secondo quanto si legge attraverso la nota ufficiale emessa dal club calabrese, ha incontrato squadra e staff tecnico “per discutere della situazione di difficoltà che si è venuta a determinare con le tre sconfitte consecutive e della necessità di una immediata reazione. Al termine del confronto si è deciso di portare la squadra in ritiro, a Steccato di Cutro, per trovare la giusta forma e concentrazione in vista della sfida di lunedì sera contro il Bari al ‘Ceravolo'”.

