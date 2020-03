COMUNE DI CATANIA: Coronavirus, esercenti attivano consegna spesa a domicilio

Nota ufficiale Comune di Catania

Sono tanti gli esercenti del settore alimentare che hanno risposto all’appello lanciato dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alle Attività produttive, Ludovico Balsamo, per l’attivazione o l’incentivazione del servizio di spesa a domicilio nel periodo dell’emergenza coronavirus.

L’iniziativa, sostenuta dal mondo del volontariato, mira a prevenire il rischio di contagio facendo uscire da casa meno gente possibile, soprattutto gli anziani, e riducendo inoltre le file fuori dai supermercati e davanti alle rivendite di generi alimentari.

Le associazioni di volontariato che collaborano, con attività di acquisto e consegna spesa a domicilio a favore in particolare di persone over 65, ammalate o con disabilità, sono: la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Sicilia (www.cri.it/sicilia, cell. 3346940411, tel. 095 434129, 800065510), l’Anpas Sicilia (www.anpas-sicilia.it,tel. 093529407), la Conferenza Regionale Misericordie Sicilia (www.misericordie.it/regioni/sicilia, tel. 095505223), che hanno stipulato un protocollo d’intesa con il Gruppo Arena Decò che faciliterà i volontari nell’accesso ai supermercati per il ritiro e la successiva consegna a casa della spesa, fino al termine dell’emergenza sanitaria.

La Croce Rossa Italiana inoltre ha attivato un servizio di distribuzione farmaci, oltre che di alimenti, per gli ultrasessantacinquenni, tutti i giorni dalle ore 8 alle 21 (cell.3346940411).

Questo l’elenco degli esercizi commerciali:

Gruppo Arena Decò:

Gourmet Decò via G. D’Annunzio 119 tel. 095386147;

Maxistore Decò corso Sicilia 50 tel. 095326099;

Iperstore Decò via Acicastello 17 tel. 0957126806;

Superstore Decò via Messina tel. 0957124382;

Maxistore Decò via Pola 37 tel. 0957221553;

Maxistore Decò via G. Leopardi 82/98 tel. 095374974;

Superstore Decò via Del Rotolo 44/48 tel. 0954039945;

Aloisio Macelleria via Duca degli Abruzzi 81 tel. 095372250 – via Vincenzo Giuffrida 176 tel. 0950933407;

D’Agata Carmelo Macelleria via Vittorio Veneto 110/112 tel 095388413;

Hobbyzoo Ognina, Prodotti per animali, via Messina 623 –tel. 0955872195;

Laviano&Langi Prodotti alimentari tel. 095450626 / 3519040990;

Terre dell’Etna Prodotti alimentari a Km zero tel. 3357085929;

Pescheria gastronomica F.lli Napoli via Torino, 32/34, tel 0957167339, cell 3496165121;

F.lli Alberti Panificio via V. Giuffrida 186/188/190 tel. 095437230 Macelleria/Salumeria via V. Giuffrida 196/198 tel. 095430825.

Per ulteriori adesioni all’iniziativa e per informazioni su modalità e chiarimenti riguardo all’attivazione del servizio di consegna spesa a domicilio, è possibile contattare l’assessorato alle Attività produttive attraverso la linea telefonica dedicata 0957425536 o l’indirizzo email: ufficio.consumatori@comune.catania.it.