CORONAVIRUS: fuga e minacce, in Nicaragua si continua a giocare

In alcune parti del mondo si continua ancora a giocare nonostante il diffondersi del Coronavirus. Come ad esempio accade nella massima serie calcistica del Nicaragua. Qui l’unica indicazione per i calciatori per proteggersi dal virus è quella di andare in campo con guanti in lattice e mascherina, ma c’è anche chi non vuole rispettare queste regole e fugge, come il centrocampista russo Nikita Solodchenko di proprietà del Ferretti. I giocatori hanno paura e parte della stampa locale sostiene che il club li avrebbe addirittura costretti a giocare minacciandoli con il licenziamento.

