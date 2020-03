CORONAVIRUS IN ITALIA: più 92mila persone complessivamente positive, oltre 1.300 in Sicilia

Sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile, in Italia dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus 92.472 persone hanno contratto il virus (5.974 persone in più di ieri). Di queste, 10.023 sono decedute (+889) e 12.384 guarite (+1.434). Attualmente i soggetti positivi sono 70.065 (escludendo i morti e guariti). I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.676; 3.856 sono in terapia intensiva (+124), mentre 39.533 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Limitatamente alla Sicilia, i casi totali salgono a 1.359 (+99), sono 1.242 (+74) le persone attualmente positive (come si evince dai dati delle singole province), ricoverati 512 pazienti (+12 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (-4), mentre 730 (+62) sono in isolamento domiciliare, 60 guariti (+7) e 57 deceduti (+18, ma riferito agli ultimi due giorni).

LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE

Lombardia 39.159 (+2.117)

Emilia-Romagna 12.383 (+791)

Veneto 7.930 (+433)

Piemonte 7.671 (+579)

Marche 3.373 (+177)

Liguria 2.822 (+126)

Campania 1.592 (+138)

Toscana 3.817 (+367)

Sicilia 1.359 (+99)

Lazio 2.505 (+210)

Friuli Venezia-Giulia 1.436 (+119)

Abruzzo 1.133 (+116)

Puglia 1.458 (+124)

Umbria 969 (+85)

Bolzano 1.109 (+106)

Calabria 555 (+61)

Sardegna 624 (+94)

Valle d’Aosta 511 (+59)

Trento 1.505 (+114)

Molise 123 (14)

Basilicata 182 (+31)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***