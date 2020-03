CORONAVIRUS: caso sospetto, la Reggio Audace sospende precauzionalmente gli allenamenti

La Reggio Audace annuncia che “l’attività sportiva della prima squadra è cautelativamente sospesa fino a Giovedì 5 Marzo per il contatto di un tesserato con una persona che presenta sospetta sintomatologia Covid-19. La società resta in attesa degli esiti degli esami d’accertamento per stabilire, in seguito, modi e tempi per la ripresa degli allenamenti”.

E’ bene precisare che al momento non c’è alcun contagio in casa Reggiana e che anche la persona con la quale il tesserato granata è entrato in contatto ha soltanto sintomi che sono compatibili con il Coronavirus ma non è detto che abbia contratto la malattia. La sospensione degli allenamenti rappresenta dunque al momento soltanto una precauzione, in attesa che vengano fatti gli accertamenti medici.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***