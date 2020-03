CORONAVIRUS: primi casi nel campionato spagnolo

Il primo giocatore positivo al Coronavirus nella Liga spagnola è Ezequiel Garay, difensore argentino del Valencia. “Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena”, le parole di Garay su Instagram. Nella medesima squadra positivi anche Gayà, Mangala, il dottore Aliaga e Camarasa, ex giocatore e ora nello staff del Valencia. In Spagna c’è anche un caso di positività che riguarda un tesserato dell’Elche, il quale dovrà sostenere un periodo di isolamento di 15 giorni: Jonathas de Jesus, che in Italia ha indossato le casacche di Brescia, Pescara e Torino.

