FACCIOLO (vice all. Vibonese): “Il Catania ci ha castigato, disattenzione clamorosa e non dovevamo accontentarci del punto”

Il vice allenatore della Vibonese Michele Facciolo (mister Giacomo Modica in tribuna causa squalifica, ndr) ha commentato la sconfitta riportata al “Massimino” dalla formazione rossoblu:

“A parte gli episodi che hanno condizionato la gara abbiamo fatto una buona partita. Forse negli ultimi 20 minuti dovevamo essere più propositivi perché il Catania non creava problemi e ci siamo accontentati. Ma quando ti accontenti alla fine è giusto perdere. Nel primo tempo abbiamo difeso molto alto, in maniera aggressiva, recuperavamo palla nella loro metà campo e ripartivamo. Ottimo primo tempo creando problemi al Catania. Nella ripresa non lo abbiamo fatto, eravamo troppo bassi e quindi facevamo fatica a ripartire. A parte una parata di Greco, nessuna situazione di pericolo. Poi è arrivato il gol di Mazzarani pagando a caro prezzo una disattenzione clamorosa, al di là del movimento di Pinto. I cambi del Catania erano di qualità, alla lunga sapevamo che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà così come poi è stato. Abbiamo dovuto fare anche delle sostituzioni forzate, causa problemi fisici. Tutto sommato la prestazione è stata buona, non potevamo venire qua e vincere 5-0 o creare 15 occasioni. Il Catania è forte, in salute e l’allenatore ha quadrato la squadra. Abbiamo giocato a viso aperto cercando di fare la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ripeto, però le gare durano 90 minuti ed il Catania ci ha castigato quando pensavamo di portare a casa il punto”.

