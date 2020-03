MARTINEZ: “Mi sono sempre sentito titolare, provo a mettere in difficoltà il mister nelle scelte”

Gara da titolare per Miguel Martinez. Il portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa, commentando l’esordio in questo campionato con la maglia del Catania:

“Mi alleno sempre ragionando da titolare. Ho scelto io di venire qua perchè questa piazza è entrata nel mio cuore. Chiaramente decide il mister chi fare giocare a difesa dei pali, io sono sereno e cerco di metterlo in difficoltà nelle scelte. Spetta a me farmi trovare pronto, facendo quello per cui sono pagato. In settimana c’era stato il sentore che avrei giocato dal 1’ quest’oggi, concretamente l’ho capito sabato quando il mister mi ha schierato tra i probabili titolari. Ho fatto la preparazione base, riposando bene ed immaginando come potesse andare. Loro ci venivano a prendere alti, uomo su uomo, io dovevo essere l’uomo in più. Non era poi molto semplice giocare con i piedi su questo campo, anche se oggi lo hanno bagnato un pochino. Bisogna sempre stare molto attenti nei rimbalzi”.

