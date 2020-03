IZCO, la moglie: “Non avrebbe mai lasciato Catania, il suo un amore vero per questa città”

Attraverso la pagina Facebook Il calcio romantico, Emanuela Zappalà, moglie dell’ex centrocampista del Catania Mariano Izco, parla del giorno in cui il centrocampista lasciò la sponda rossazzurra della Sicilia per trasferirsi al Chievo Verona:

“Una cosa ve la posso dire. Una cosa vera, che so solo io. Quella sera, io ero in santuario. Lui mi chiamò con le lacrime agli occhi: “Manu, mi hanno venduto al Chievo. Io non voglio andare, voglio stare a Catania”. E io gli dicevo: “guarda che Verona è bellissima, io ci sono stata, ci ho vissuto, si sta bene”. Hanno dovuto fargli il biglietto alle 6 del mattino per costringerlo a partire, altrimenti non sarebbe mai andato via. Dopo Catania siamo stati a Verona, a Crotone, a Cosenza, alla Juve Stabia; ma lui, dentro di sé, ha sempre avuto questa sofferenza, perché non avrebbe mai lasciato Catania, sarebbe rimasto a giocare lì a vita. Ogni tanto gli dico: “tu non mi hai scelta perché sono io, Emanuela, ma perché sono catanese!”. E lui ride. Ride e basta, senza contraddirmi. È un amore vero il suo. L’amore per questa città, per la gente, per il calcio. Lui ha voluto che io partorissi il primo figlio a Catania, che fosse siciliano, che fosse catanese. Capisci? È il suo più grande amore. E poi mi diceva sempre: “a me piace quando mi parlano in siciliano, quando mi chiamano ‘mbare»”.

