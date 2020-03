PINTO: in campo con la stessa continuità di tre stagioni fa

26 presenze in questo campionato, 30 in stagione se aggiungiamo anche le gare di Coppa Italia. Il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto gioca con regolarità e le sue prestazioni sono in crescendo. A gennaio la Reggina aveva manifestato un forte interesse, ma la società rossazzurra ha deciso di non privarsene e negli ultimi tempi il rendimento di Pinto è cresciuto in misura notevole. Le prestazioni offerte dal calciatore classe 1991 ricordano quelle di tre stagioni addietro, quando militava tra le fila del Monopoli ed il buon campionato disputato in biancoverde gli valse la chiamata del Parma, club che successivamente lo cedette in prestito in Serie B all’Ascoli ed al Pescara.

