SERIE C: 90 iniziative sociali in meno di dieci giorni

Nota ufficiale Lega Pro

La C fa 90. Sono 90 le iniziative sociali in meno di dieci giorni dalla partenza della campagna di raccolta fondi per gli ospedali, legata all’emergenza, lanciata dal Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ai club della C. La campagna vede uniti club, giocatori e tifosi. Un altro tema, oggetto di un’ iniziativa di queste ore, che ha coinvolto i club, è riferito alla lotta al razzismo. “Oggi e sempre uniti contro il razzismo”. È la frase esposta dai giocatori della C (qui la foto del capitano del Catania Marco Biagianti), scritta su fogli, alcuni dei quali coi colori dell’arcobaleno, disegnati dai bambini.

È il messaggio di tutta la C contro ogni forma di razzismo che arrivato più forte ieri nella Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.

E’ una nuova tappa di un percorso contro il razzismo, che ha visto uno dei momenti più rilevanti con il confronto davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela a Firenze lo scorso 11 febbraio e la campagna social #Cdacasa contro il razzismo.

