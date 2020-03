SERIE C: Coronavirus, muore ex Presidente Pergolettese a 37 anni

Andrea Micheli, ex presidente della Pergolettese, si spegne all’età di soli 37 anni. Il giovane ex numero uno del club cremasco è rimasto in carica dal 2012 al 2016 e al suo primo anno di presidenza aveva vinto il campionato di Serie D. Era ricoverato in ospedale a Milano in terapia intensiva: positivo al Covid-19, versava in condizioni critiche..

“L’U.S.PERGOLETTESE – si legge sui social del club gialloblu – e’ affranta e piange la perdita di ANDREA MICHELI, ex Presidente della Societa’ (dal 2012 al 2016)e da sempre sponsor e tifoso. A CESARE, ANNA e a tutta la famiglia MICHELI, le piu’ sentite condoglianze da parte di tutti i componenti della Societa’“.

