SERIE C – Flammia (A.D. Potenza): “Ok a format Serie C con 20 squadre tra cui il Catania”

Daniele Flammia, Amministratore Delegato del Potenza, commenta la possibilità del format di una Serie C con 20 squadre ed un campionato semiprofessionistico a 40, ai microfoni di tuttoc.com:

“Proporre in un momento così difficile una riforma del genere sarebbe davvero una buona cosa. Si tratterebbe di portare avanti il discorso sulla cosiddetta B2 iniziato già molti mesi fa. Permetterebbe ai club blasonati e a quelli che possono garantire campionati di maggior interesse di riunirsi tutti insieme. Permettendo, al contempo, ai team che puntano maggiormente sui giovani e alle piazze più piccole di poter risparmiare rispetto al momento attuale, giocandosela comunque tra di loro”.

“Un solo girone nella serie superiore e il semiprofessionismo nella serie inferiore. Potremmo tornare a muovere una macchina che rischia di fermarsi. Il presidente Ghirelli sta facendo di tutto per farla ripartire e questa potrebbe essere un’idea fondamentale in quest’ottica. Già quest’anno il nostro era un campionato pieno di blasone e spettatori. Ovviamente una C d’élite comporterebbe più investimenti ma è anche vero che aumenterebbero gli incassi. Affrontare le migliori sarebbe un salto di qualità ma allo stesso tempo permetterebbe a tutti i team di crescere gradualmente”.

“Terrei conto in primis della classifica, poi del blasone e della classifica dello scorso anno. Perché magari società forti si son trovate ad avere problemi in graduatoria in questa stagione, penso a Catania e Catanzaro. Sono società che devono far parte della C d’élite o B2 come si vuol chiamare. Ma allo stesso tempo sarebbe ingiusto non dare la possibilità a Renate e Pontedera, per esempio, di poter partecipare. Sul campo ne avrebbero guadagnato il diritto, al massimo sarebbe una loro scelta ripiegare sulla Lega Pro a 40 squadre”.

