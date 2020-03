SERIE C: Top 11 29/a giornata, spazio a Pinto e Salandria

Nella Top 11 della 29/a giornata del girone C di Serie C realizzata da tuttomercatoweb.com e quella di tuttoc.com, si nota la presenza di due giocatori del Catania. I primi inseriscono Francesco Salandria (“un moto perpetuo sulla corsia di competenza, il numero sedici sembra non avvertire la fatica e corre per 90 minuti sfornando cross a ripetizione”), i secondi Giovanni Pinto (“una garanzia sulla fascia per mister Lucarelli. Macina i chilometri, si fa sempre trovare e regala a Mazzarani la rete che vale tre punti per gli etnei”). Entrambi hanno fornito un contributo eccellente alla causa rossazzurra contro la Vibonese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***