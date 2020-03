SERIE A – Consigli (Sassuolo): “Bellissimo il mio esordio in un Atalanta-Catania”

Portiere attualmente in forza al Sassuolo, Andrea Consigli non dimentica l’esordio in Serie A datato 1 febbraio 2009. Ne parla attraverso l’account Instagram della società neroverde. Ecco quanto evidenziato da sassuolonews.net:

“Il mio esordio in Serie A? È stato pochi giorni dopo il mio 22° compleanno. Era Atalanta-Catania, sotto la neve. Il campo era bianco e non lo scorderò mai. In più l’allenatore avversario era Walter Zenga, uno dei miei idoli sin da piccolo e abbiamo vinto. Esordio con vittoria, davanti al mio pubblico e davanti a un idolo: è stato bellissimo”.

La partita terminò con il risultato di 1-0. Rete del centrocampista Tiberio Guarente che nella stagione 2013/2014 – quella che sancì la retrocessione del Catania in Serie B – indossò proprio la casacca rossazzurra deludendo profondamente le attese. Il Catania ebbe da recriminare andando a segno al 94′ ma il gol di Mascara venne annullato per un fuorigioco inesistente.

