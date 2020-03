TOGNON (vice Pres. Lega Pro): “Blocco? Nessun problema ad arrivare fino a giugno”

Il vicepresidente della Lega Pro Jacopo Tognon a Il Mattino di Padova sulla sospensione dei campionati:

“Credo che vivremo, fra oggi e domani, 48 ore di grande attenzione e riflessione, com’è giusto che sia, perché siamo di fronte ad una questione epocale. Effettivamente, non si può sottacere il grido di allarme che è giunto da Damiano Tommasi, presidente Assocalciatori. È legittimo e da tenere in considerazione: i giocatori hanno paura. Chi può dirci se una partita 11 contro 11 è pericolosa o no? Non certo noi, né la Lega di A o quella di B. Se si impone un nuovo blocco, non abbiamo problemi ad arrivare sino a fine giugno, con playoff e playout“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***