MAZZARANI: vicina quota 70 gol in carriera, l’unico in A siglato contro il Palermo

Mister Cristiano Lucarelli ha parlato anche di lui, nel corso del lungo intervento ai microfoni di Eleven Sports. Andrea Mazzarani, spesso autore di gol dal peso specifico importante. Finora sono 24 le reti complessive indossando la casacca rossazzurra, di cui 7 in questa stagione, la terza vissuta alle pendici dell’Etna. Sommando le precedenti realizzazioni in carriera, a partire dalla lontana esperienza alla Cisco Roma (C2) Mazzarani ha raggiunto quota 67. Cifra niente male per il calciatore romano classe 1989.

Si è anche tolto la soddisfazione di militare in Serie A tra le fila di Udinese e Novara, segnando l’unica rete nella massima categoria in un Novara 2-2 Palermo datato 21 dicembre 2011 presso lo stadio “Silvio Piola”. I piemontesi, sotto di due gol, diedero il via alla rimonta con una bella girata di destro di Mazzarani nel secondo tempo. Rigoni al 39′ siglò il definitivo pareggio: curiosità, in campo gli ex Catania Morimoto e Silvestre; in panchina gli ex rossazzurri Mutti e Tesser.

Per il resto Mazzarani è stato frequentemente vicino ad andare in doppia cifra. Ci è riuscito soltanto nella stagione 2010/11 a Modena (10 reti), ma un pò dappertutto il contributo realizzativo di Mazzarani è stato apprezzato. Vedremo se avrà la possibilità d’incrementare ulteriormente il numero di gol rossazzurri quest’anno, Coronavirus permettendo.

