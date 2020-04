AYA (Salernitana): “Già ai tempi di Catania mi documentai su questa piazza”

L’ex rossazzurro Ramzi Aya, dopo avere lasciato Catania per trasferirsi al Pisa, in occasione della riapertura del calciomercato ha sposato il progetto Salernitana. Una scelta che il difensore italo-tunisino commenta in questi termini via Instagram, secondo quanto evidenziato da salernitananews.com:

“L’approccio con Salerno è stato ottimo, la piazza è importante e la città è bella. I tifosi fanno sentire la vicinanza, la Curva mette tanta adrenalina e la società ci mette tutto a disposizione. Capisco il dialetto campano, perché mia moglie ha parenti napoletani. Per il resto non ho provato piatti del posto, sono uno che mangia semplice e non ho girato molto la provincia. La piazza comunque mi affascinava; quando ero a Catania, la Salernitana mi cercò e mi documentai. A gennaio volevo spostarmi da Pisa e ho detto al mio procuratore di provare a portarmi qui. Mi piacerebbe rimanere per tanto, sto bene, però nel calcio non si sa mai”.

