CATANIA: calcio e Coronavirus, i dubbi sul prolungamento dei contratti in scadenza

“C’è il via libera della FIFA per prolungare i contratti in scadenza al 30 giugno, ma giocatore e società devono essere d’accordo”. Così ha parlato nei giorni scorsi Victor Montagliani, vice Presidente della FIFA, in merito ad un’eventuale proroga dei contratti in scadenza. La diffusione del Coronavirus ha portato alla sospensione della quasi totalità dei campionati nel mondo. Sospensione che, in Italia, al momento non è definitiva. Anzi si farà il possibile per portare a termine la stagione calcistica 2019/2020, qualora ci fossero le condizioni. Intanto però, se questo accadrà, non appare ancora ben chiaro il meccanismo sui vincoli che scadranno formalmente tra due mesi. Il Catania attende novità regolamentari come tutti gli altri club. Ben sapendo che, al momento, si avvicina lo scadere dei contratti di Marco Biagianti, Giuseppe Rizzo (opzione per un anno), Andrea Esposito, Giovanni Marchese, Gabriele Capanni (prestito secco via Milan) e Steve Beleck. A queste situazioni si aggiungono le cessioni temporanee di alcuni elementi quali Gian Marco Distefano (Lazio) ed Emanuele Pecorino (Milan).

La FIFA è favorevole ad estendere la naturale validità contrattuale, ma fino a quando? E poi, cosa significa che “giocatore e società devono essere d’accordo”? Il prolungamento potrà avvenire ma solo attraverso la decisiva volontà di club e calciatore? Spesso, inoltre, i contratti presentano clausole e bonus con una precisa scadenza temporale ed attraverso specifiche modalità definite dal rettangolo di gioco. E che ne sarà dei prestiti con opzione? In questo caso i calciatori torneranno alla base, oppure anche per loro è previsto il rinnovo? Se il campionato venisse sospeso in via definitiva, tenendo conto che il riscatto di un giocatore come Vincenzo Scarno in favore della Triestina scatta obbligatoriamente al raggiungimento di 5 presenze, l’atleta potrebbe fare ritorno a Catania avendo fin qui disputato 3 partite in alabardato? Mister Andrea Camplone, inoltre, è ancora legato contrattualmente al club dell’Elefante fino a giugno. Il vincolo si scioglierà? Gli allenatori rientrano in una casistica diversa rispetto ai calciatori? I dubbi sono ancora tanti sul tema dei contratti, che verrà discusso in seno al Consiglio Federale.

