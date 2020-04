CORONAVIRUS A CATANIA: Pacco Spesa, già 4000 consegne. Domande entro lunedì 27 aprile

Grazie alla raccolta di fondi “Catania aiuta Catania” voluta dal sindaco Salvo Pogliese, per sostenere i casi più urgenti del disagio causato nelle famiglie bisognose dall’emergenza Coronavirus, sono 4000 i pacchi spesa già consegnati alle famiglie catanesi, a fronte delle quasi sei mila presentate, un migliaio delle quali, però, da richiedenti senza i requisiti. Gli uffici e le assistenti sociali infatti proseguono nella doverosa attività di scrematura di doppioni e carenze documentali delle istanze presentate, al fine di garantire equità e trasparenza dell’attività di attribuzione del beneficio. Per chi volesse ancora presentare la domanda per il pacco spesa può farlo entro le ore 12 di lunedì 27 aprile, utilizzando i moduli ricavabili dall’indirizzo internet del sito del comune di Catania: https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/default.aspx?news=74688.

Nel centro smistamento delle confezioni di generi alimentari della protezione civile comunale, dove operano decine di unità di personale del Comune e dei volontari delle associazioni di protezione civile, continua a pieno ritmo la consegna dei pacchi spesa con i prodotti alimentari e per l’infanzia, recapitati sulla scorta di elenchi di beneficiari predisposti dall’assessorato ai servizi sociali retto da Giuseppe Lombardo. Un’attività che prosegue in parallelo alla consegna a domicilio che ha già riguardato quasi un migliaio di destinatari del Buono/Card Spesa di 400 euro, di cui 300 per generi alimentari e 100 per prodotti farmaceutici, grazie ai 2.5 milioni di euro accredidati dalla protezione civile nazionale, che continuerà anche nei prossimi giorni.

