SPOLLI: “Vorrei chiudere la carriera a Crotone. Derby Catania-Palermo molto sentito, ma quello di Genova…”

L’ex difensore del Catania Nicolas Spolli, attualmente in forza al Crotone, ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Abbiamo estrapolato alcune dichiarazioni, di seguito riportate:

“Voglia di tornare in campo? Vivo il momento con preoccupazione, come è normale che sia. Sono a casa, chiuso, con la famiglia. E seguo il programma di allenamento del preparatore atletico per restare in forma. Se si tornerà a giocare? Mi auguro di sì. Ma nel momento in cui tutto sarà sicuro al cento per cento. Lo dicono tutti, ma è davvero così: la salute viene prima di ogni cosa. Il calcio mi manca, mi aspetto che il campionato ricominci perché noi facciamo questo lavoro che è una passione. La cosa più importante però oggi è risolvere questa brutta situazione legata al Coronavirus”.

Il derby a cui sono rimasto più legato? Ne ho giocati tanti. Il derby di Rosario però è il più affascinante al mondo. In Italia Catania-Palermo è molto sentito, ma Genoa-Samp mi ha fatto ricordare il derby argentino. Dove vorreri chiudere la carriera? Vorrei chiuderla al Crotone. Come detto, qui sono molto contento e legato alla piazza. Però non è ancora tempo di pensarci. Continuo a pedalare, finché le gambe diranno basta”.

