D’AMICO (ag. FIFA): “Contratti in scadenza e prestiti, lo scenario attuale”

Cosa succederà con i contratti e prestiti in scadenza nel calcio? L’argomento è oggetto di riflessione da parte del noto agente FIFA Andrea D’Amico a La Gazzetta dello Sport:

“Contratti in scadenza? La Fifa era stata chiara, suggerendo di fissare la scadenza al termine della nuova stagione. Di conseguenza, dovrebbe ufficializzare questo passo fondamentale per chiudere i campionati in tranquillità. Cito Mertens come esempio: se il Napoli continuasse a giocare, che senso avrebbe negoziare un nuovo accordo valido per due mesi? Chi è in scadenza deve liberarsi al 90’ dell’ultima partita giocata con l’attuale squadra”.

“Prestiti secchi? Stesso concetto: si rientra a fine luglio o a metà agosto, comunque al termine della stagione. Non cambia nulla per chi è stato ceduto a gennaio per giugno: Petagna finirà con la Spal il 13 agosto? Andrà al Napoli il 14. Non vedo altre idee per garantire la regolarità della torneo. I riscatti? In teoria entro il 30 giugno si potrà procedere per l’acquisto del calciatore in prestito con diritto, ma servirà una normativa che possa, come dire, ufficializzare questa possibilità”.

